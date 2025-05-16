Лікарів шукають по всій країні: де найбільше місць для інтернів у медзакладах

Повідомляється, що лікарні можуть додавати нові пропозиції до 30 травня.

Щоб знайти місця саме для інтернів, у пошуку достатньо обрати опцію "Готові взяти інтерна". Повний перелік доступних вакансій за спеціальностями буде відкрито після 12 червня - саме тоді стартує реєстрація випускників в електронній системі рейтингового розподілу до інтернатури (ЕСРР).

У яких регіонах та яких спеціалістів шукають

Найбільше посад наразі доступно у Дніпропетровській області (496), Харківській (434), Одеській (408), Львівській (359), Миколаївській (303) областях та у Києві (363).

Найпопулярніші спеціальності за кількістю вакансій:

лікар загальної практики - сімейний лікар - 713 посад;

лікар-терапевт - 679;

лікар-анестезіолог - 508;

лікар-хірург - 467;

лікар-невропатолог - 417;

лікар-педіатр - 351.

Портал MedVacancy інтегрований із ЕСРР, тож розподіл інтернів відбуватиметься на реальні посади, які потребують заклади охорони здоров’я.