Врачей ищут по всей стране: где больше всего мест для интернов в медучреждениях

На портале вакансий в сфере здравоохранения medvacancy.moz.gov.ua появилась информация о более 5300 должностей для интернов в государственных и коммунальных медучреждениях по всей Украине.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Сообщается, что больницы могут добавлять новые предложения до 30 мая.
Чтобы найти места именно для интернов, в поиске достаточно выбрать опцию "Готовы взять интерна". Полный перечень доступных вакансий по специальностям будет открыт после 12 июня - именно тогда стартует регистрация выпускников в электронной системе рейтингового распределения в интернатуру (ЕСРР).
Больше всего должностей сейчас доступно в Днепропетровской области (496), Харьковской (434), Одесской (408), Львовской (359), Николаевской (303) областях и в Киеве (363).
Самые популярные специальности по количеству вакансий:
Портал MedVacancy интегрирован с ЕСРР, поэтому распределение интернов будет происходить на реальные должности, в которых нуждаются учреждения здравоохранения.
Напомним, в Украине заработал единый веб-портал вакансий в государственных и коммунальных медучреждениях. На нем можно искать работу, подавать заявки и размещать объявления о вакансиях, в частности на руководящие должности. Портал упрощает трудоустройство, повышает прозрачность отбора и помогает бороться с кадровым дефицитом. Учреждения должны подавать информацию о вакансиях в течение 10 дней с момента их появления.
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