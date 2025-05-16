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Врачей ищут по всей стране: где больше всего мест для интернов в медучреждениях

Фото: В Украине опубликовали вакансии для интернов (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

На портале вакансий в сфере здравоохранения medvacancy.moz.gov.ua появилась информация о более 5300 должностей для интернов в государственных и коммунальных медучреждениях по всей Украине.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Сообщается, что больницы могут добавлять новые предложения до 30 мая.

Чтобы найти места именно для интернов, в поиске достаточно выбрать опцию "Готовы взять интерна". Полный перечень доступных вакансий по специальностям будет открыт после 12 июня - именно тогда стартует регистрация выпускников в электронной системе рейтингового распределения в интернатуру (ЕСРР).

В каких регионах и каких специалистов ищут

Больше всего должностей сейчас доступно в Днепропетровской области (496), Харьковской (434), Одесской (408), Львовской (359), Николаевской (303) областях и в Киеве (363).

Самые популярные специальности по количеству вакансий:

  • врач общей практики - семейный врач - 713 должностей;
  • врач-терапевт - 679;
  • врач-анестезиолог - 508;
  • врач-хирург - 467;
  • врач-невропатолог - 417;
  • врач-педиатр - 351.

Портал MedVacancy интегрирован с ЕСРР, поэтому распределение интернов будет происходить на реальные должности, в которых нуждаются учреждения здравоохранения.

Напомним, в Украине заработал единый веб-портал вакансий в государственных и коммунальных медучреждениях. На нем можно искать работу, подавать заявки и размещать объявления о вакансиях, в частности на руководящие должности. Портал упрощает трудоустройство, повышает прозрачность отбора и помогает бороться с кадровым дефицитом. Учреждения должны подавать информацию о вакансиях в течение 10 дней с момента их появления.

Также мы рассказывали, что врачи остаются одними из самых востребованных специалистов в Украине. РБК-Украина рассказывало, кого чаще всего ищут работодатели в 2025 году.

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