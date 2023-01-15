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Лікарі розповіли про стан травмованих від ракетного удару по Дніпру

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Дніпро, Неділя 15 січня 2023 23:27
Лікарі розповіли про стан травмованих від ракетного удару по Дніпру Фото: лікарі розповіли про стан травмованих від ракетного удару по Дніпру (t.me/korbanofficial)
Автор: Каріна Левицька

В одній з лікарень Дніпра розповіли про стан травмованих в наслідок російського удару по багатоповерхівці, який стався 14 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко розповів, що постраждалих здебільшого привозять з вкрай важкими травмами, адже, за його словами, всі предмети, що були поруч з людиною в момент вибуху, дуже глибоко повлітали в тканини.

"Кому в голову, кому в груди, кому в кінцівки, а одній жінці розірвало повністю живіт. Її врятувати не вдалось, вона в першу годину після доправлення до Мечникова, на жаль, померла", - сказав лікар.

Він також розповів, що батьки однієї з лікарів теж проживали в тому будинку, але наразі про них немає жодної інформації.

"У такій важкій трагедії хочеться, щоб цього більше не було. Вона теж сьогодні в такому стані що треба й надавати допомогу, але вона не може. Трагедія. Трагедія не тільки сім'ї, а всього міста. Всієї країни", - наголосив Риженко..

Нагадаємо, кількість травмованих унаслідок удару російської ракети по житловому будинку в Дніпрі 14 січня знову зросла. Пошуки ще тривають.

РБК-Україна повідомляло, що число загиблих через російський удар по будинку збільшилося до 30.

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