ua ru
Вс, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Врачи рассказали о состоянии травмированных от ракетного удара по Днепру

Новина українською →
Днепр, Воскресенье 15 января 2023 23:27
Врачи рассказали о состоянии травмированных от ракетного удара по Днепру Фото: врачи рассказали о состоянии травмированных от ракетного удара по Днепру (t.me/korbanofficial)
Автор: Карина Левицкая

В одной из больниц Днепра рассказали о состоянии травмированных в результате российского удара по многоэтажке, который произошел 14 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Главный врач Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что пострадавших в большинстве своем привозят с крайне тяжелыми травмами, ведь, по его словам, все предметы, которые были рядом с человеком в момент взрыва, очень глубоко повлетали в ткани.

"Кому в голову, кому в грудь, кому в конечности, а одной женщине разорвало полностью живот. Ее спасти не удалось, она в первый час после доставки в Мечникова, к сожалению, умерла", - сказал врач.

Он также рассказал, что родители одного из врачей тоже проживали в том доме, но пока о них нет никакой информации.

"В такой тяжелой трагедии хочется, чтобы этого больше не было. Она тоже сегодня в таком состоянии, что нужно и оказывать помощь, но она не может. Трагедия. Трагедия не только семьи, а всего города. Всей страны", - подчеркнул Рыженко.

Напомним, количество травмированных в результате удара российской ракеты по жилому дому в Днепре 14 января снова возросло. Поиски продолжаются.

РБК-Украина сообщало, что число погибших из-за российского удара по дому увеличилось до 30.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область лікарі
NEWS
Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам