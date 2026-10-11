Лікарі майже добу боролися за життя 13-річного Максима, пораненого під час атаки РФ

Під час російської атаки на Рівненщину було пошкоджено житловий будинок. Тоді повідомлялося про сімох постраждалих, серед яких був і Максим.

Того ж ранку, 9 жовтня, росіяни атакували й Запоріжжя, де загинула людина. А вранці 10 жовтня удар по п'ятиповерхівці в Запоріжжі забрав життя ще двадцятьох людей.