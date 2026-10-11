Врачи почти сутки боролись за жизнь 13-летнего Максима, раненого во время атаки РФ

Во время российской атаки в Ровенскую область был поврежден жилой дом. Тогда сообщалось о семи пострадавших, среди которых был и Максим.

В то же утро, 9 октября, россияне атаковали и Запорожье, где погиб человек. А утром 10 октября удар по пятиэтажке в Запорожье унес жизни еще двадцати человек.