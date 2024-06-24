"Лікарі дають 0,01%": дружина Садикова розповіла про стан чоловіка

"Айдос лежить у реанімації в глибокій комі. Айдос відчайдушно бореться за своє життя. Згідно зі статистикою, виживання після вогнепального поранення в голову становить близько 5%. Айдос увійшов у ці п'ять відсотків. Після операції лікарі говорили, що буде дивом, якщо він проживе ніч . Айдос живе п'яту добу. Він такий за своєю суттю, завжди йде проти статистики і системи", - зазначила дружина опозиціонера.

За її словами, лікарі дають 0,01% на одужання журналіста.

"Я приходжу до нього в реанімацію, він лежить у трубках, оточений моніторами. Я розмовляю, цілую, тримаю за руку. Прошу боротися далі заради нас, прошу не дозволити негідникам перемогти, це жахлива несправедливість. Лікарі дають 0.01%, що все буде добре. Поки у мене є цей 0.01%, я буду за нього триматися і вірити. Дякую всім за підтримку. Ви незвичайні.", - пише Наталія Садикова.

Також у своєму пості вона прикріпила фото, на якому вся родина сидить за одним столом. У тому, що сталося, дружина Садикова звинувачує "кривавий режим Токаєва".

"На цій фотографії ми щасливі, всі разом, на кухні. Так хочеться, щоб усе було, як раніше і коханий чоловік та тато Айдос Садиков був поруч. У наше щасливе сімейне життя вторгся своїми брудними лапами кривавий режим Токаєва. Помстився за те, що Айдос допомагав казахам боротися за свої права і викривав злодіїв і брехунів. Надіслав своїх спеців зі спецпідрозділів КНБ, які тепер чи то здалися на місці злочину, чи то прикопані в безкраїх казахських степах», - розповіла Наталія.