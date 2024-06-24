"Врачи дают 0,01%": жена Садыкова рассказала о состоянии мужа

"Айдос лежит в реанимации в глубокой коме. Айдос отчаянно борется за свою жизнь. Согласно статистике, выживаемость после огнестрельного ранения в голову составляет около 5%. Айдос вошел в эти пять процентов. После операции врачи говорили, что будет чудом, если он проживет ночь. Айдос живет пятые сутки. Он такой по своей сути, всегда идет против статистики и системы", – отметила супруга оппозиционера.

По ее словам, врачи дают 0,01% на выздоровление журналиста.

"Я прихожу к нему в реанимацию, он лежит в трубках, окруженный мониторами. Я разговариваю, целую, держу за руку. Прошу бороться дальше ради нас, прошу не позволить подлецам победить, это чудовищная несправедливость. Врачи дают 0.01%, что все будет хорошо. Пока у меня есть этот 0.01%, я будут за него держаться и верить. Спасибо всем за поддержку. Вы необыкновенные.", – пишет Наталья Садыкова.

Также в своем посте она прикрепила фото, на котором вся семья сидит за одним столом. В случившемся жена Садыкова винит "кровавый режим Токаева".

"На этой фотографии мы счастливые, все вместе, на кухне. Так хочется, чтобы все было, как раньше и любимый муж и папа Айдос Садыков был рядом. В нашу счастливую семейную жизнь вторгся своими грязными лапами кровавый режим Токаева. Отомстил за то, что Айдос помогал казахам бороться за свои права и разоблачал воров и лжецов. Прислал своих спецов из спецподразделений КНБ, которые теперь то ли сдались с поличным, то ли прикопаны в бескрайних казахских степях", - рассказала Наталья.