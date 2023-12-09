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"Доступні ліки". НСЗУ пояснила де шукати список препаратів

Субота 09 грудня 2023 07:45
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"Доступні ліки". НСЗУ пояснила де шукати список препаратів Фото: українці можуть отримати безкоштовно ліки за програмою "доступні ліки" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українці можуть отримати деякі препарати за програмою "доступні ліки". Ліки можна отримати безкоштовно або з деякою доплатою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

За даними відомства, у програмі "Доступні ліки" є понад 500 найменувань лікарських засобів та медичних виробів. Переліки ліків і виробів оновлюються двічі на рік.

Побачити список препаратів, затверджених станом на 10 серпня 2023 року можна тут - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1495282-23#Text

Необхідно завантажити файл, там знайти повний список ліків, їхню міжнародну назву, торговельну назву ліків, найменування виробника, а також суму доплати за кожне дозування - нуль або ж певна сума.

Також перевірити, чи включений препарат в програму "Доступні ліки" можна через чат-бот "Спитай Гриця", створений ГО "Ліки контроль".

Чат-бот доступний в телеграмі: https://t.me/SpytaiGrytsia_bot

Зауважимо, що до програми "Доступні ліки" включені засоби, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я, які застосовуються в усьому світі.

Нагадаємо, громадяни України можуть отримати безкоштовні ліки для лікування розладів психіки та епілепсії. Для цього необхідно звернутися до лікаря та отримати рецепт.

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