Врач заболел? Как получить рецепт по программе "Доступные лекарства"

Рецепт по программе "Доступные лекарства" можно получить даже в случае болезни лечащего врача. Сделать это достаточно просто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

"В таком случае получить рецепт без задержки можно у врача, которого медучреждение назначает на замену", - говорится в разъяснении.

Об этом, как говорят специалисты, обычно информируют в медучреждении в доступном для пациентов месте, на вебсайтах соответствующего медучреждения или путем индивидуального уведомления пациентов по телефону или другим способом, определенный пациентами.

Если врач отсутствует по другим непредвиденным обстоятельствам, то медучреждение должно сообщить об этом пациенту.

"Новый врач может выписать необходимый рецепт на основе данных в ЕСОЗ, даже если он не ваш постоянный врач", - добавляют на портале.