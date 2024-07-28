ua en ru
Вс, 28 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Врач заболел? Как получить рецепт по программе "Доступные лекарства"

Украина, Воскресенье 28 июля 2024 12:55
UA EN RU
Врач заболел? Как получить рецепт по программе "Доступные лекарства" Фото: украинцам рассказали, как получить рецепт по программе "Доступные лекарства" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Рецепт по программе "Доступные лекарства" можно получить даже в случае болезни лечащего врача. Сделать это достаточно просто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

"В таком случае получить рецепт без задержки можно у врача, которого медучреждение назначает на замену", - говорится в разъяснении.

Об этом, как говорят специалисты, обычно информируют в медучреждении в доступном для пациентов месте, на вебсайтах соответствующего медучреждения или путем индивидуального уведомления пациентов по телефону или другим способом, определенный пациентами.

Если врач отсутствует по другим непредвиденным обстоятельствам, то медучреждение должно сообщить об этом пациенту.

"Новый врач может выписать необходимый рецепт на основе данных в ЕСОЗ, даже если он не ваш постоянный врач", - добавляют на портале.

Что известно о программе "Доступные лекарства"

В программу "Доступные лекарства" входят препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, бронхиальной астмы, расстройств психики и поведения, эпилепсии, несахарного диабета и сахарного инсулинозависимого диабета, хронического обструктивного заболевания легких, болезни Паркинсона, а также иммуносупрессивные препараты для людей после проведенной трансплантации.

Перечень заболеваний, при которых можно получать "Доступные лекарства" бесплатно или с небольшой доплатой, выбран не случайно. Именно эти болезни приводят к наивысшему проценту смертности, или существенно снижают качество жизни людей.

Благодаря приему лекарственных средств, назначенных врачом, эти заболевания можно эффективно лечить амбулаторно. Но важно не пропускать прием лекарства и не прерывать лечение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доступные лекарства
NEWS
Электронный VS бумажный. Что такое военно-учетный документ и когда его нужно менять
Электронный VS бумажный. Что такое военно-учетный документ и когда его нужно менять
DAILY
Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им