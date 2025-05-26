Лікар відмовляє у підписанні декларації: коли це порушення і що робити

Який ліміт пацієнтів має лікар

Сімейні лікарі, терапевти та педіатри мають певний ліміт декларацій, які вони підписують із пацієнтами:

сімейний лікар - 1800 декларацій;

терапевт - 2000 декларацій;

педіатр - 900 декларацій.

Якщо лікар досяг ліміту, то він на свій розсуд приймає рішення щодо укладення декларації понад норму і має право відмовити у її підписанні. Якщо ж ні - відмова є порушенням.

"Якщо лікар не досяг ліміту - він не може відмовити в укладенні декларації", - наголосили в НСЗУ.

Як перевірити, чи є у лікаря вільні місця

Інформація про кількість підписаних декларацій доступна онлайн - на Електронній карті місць надання первинної медичної допомоги на сайті НСЗУ: edata.e-health.gov.ua.

На карті можна:

обрати населений пункт;

обрати форму власності (комунальна, приватна, ФОП);

обрати спеціалізацію лікаря;

ввести ПІБ конкретного лікаря.

Дашборд покаже:

адресу та графік роботи медзакладу;

контакти;

скільки декларацій уже має кожен лікар.

Як укласти декларацію з лікарем

Насамперед через реєстратуру запишіться на прийом до обраного лікаря. Візьміть із собою:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження (якщо укладаєте декларацію на дитину);

телефон (отримаєте СМС з кодом підтвердження).

Після цього працівник внесе ваші дані до електронної системи охорони здоров’я. Ви отримаєте СМС з кодом введіть його для підтвердження.

Після цього декларацію роздрукують і ви маєте перевірити дані. Підпишіть два примірники декларації - один залишається у вас, другий у лікаря.

Укладення декларації безоплатне

Підписати декларацію можна як у комунальному, так і у приватному медзакладі. Плата за перший візит, підписання або зміну лікаря - заборонена.

"Вимагання коштів за укладення декларації або за перший візит - неправомірне. Також немає обмежень на кількість звернень до лікаря чи отримання направлень", - уточнили в НСЗУ.

Якщо вам відмовили в укладенні декларації - перевірте, чи лікар справді досяг ліміту. Якщо ні - звертайтесь до керівництва закладу або НСЗУ.