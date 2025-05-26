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Врач отказывает в подписании декларации: когда это нарушение и что делать

Фото: Декларация с семейным врачом (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В медучреждениях украинцам иногда отказывают в заключении декларации с врачом. Самая частая причина - превышенный лимит пациентов. Впрочем, в некоторых случаях отказ может быть неправомерным.

Что делать в таких ситуациях, в комментарии для РБК-Украина рассказали в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

Какой лимит пациентов имеет врач

Семейные врачи, терапевты и педиатры имеют определенный лимит деклараций, которые они подписывают с пациентами:

  • семейный врач - 1800 деклараций;
  • терапевт - 2000 деклараций;
  • педиатр - 900 деклараций.

Если врач достиг лимита, то он на свое усмотрение принимает решение о заключении декларации сверх нормы и имеет право отказать в ее подписании. Если же нет - отказ является нарушением.

"Если врач не достиг лимита - он не может отказать в заключении декларации", - отметили в НСЗУ.

Как проверить, есть ли у врача свободные места

Информация о количестве подписанных деклараций доступна онлайн - на Электронной карте мест оказания первичной медицинской помощи на сайте НСЗУ: edata.e-health.gov.ua.

На карте можно:

  • выбрать населенный пункт;
  • выбрать форму собственности (коммунальная, частная, ФОП);
  • выбрать специализацию врача;
  • ввести ФИО конкретного врача.

Дашборд покажет:

  • адрес и график работы медучреждения;
  • контакты;
  • сколько деклараций уже имеет каждый врач.

Как заключить декларацию с врачом

Прежде всего через регистратуру запишитесь на прием к выбранному врачу. Возьмите с собой:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении (если заключаете декларацию на ребенка);
  • телефон (получите СМС с кодом подтверждения).

После этого работник внесет ваши данные в электронную систему здравоохранения. Вы получите СМС с кодом введите его для подтверждения.

После этого декларацию распечатают и вы должны проверить данные. Подпишите два экземпляра декларации - один остается у вас, второй у врача.

Заключение декларации бесплатное

Подписать декларацию можно как в коммунальном, так и в частном медучреждении. Плата за первый визит, подписание или смену врача - запрещена.

"Вымогательство средств за заключение декларации или за первый визит - неправомерно. Также нет ограничений на количество обращений к врачу или получения направлений", - уточнили в НСЗУ.

Если вам отказали в заключении декларации - проверьте, действительно ли врач достиг лимита. Если нет - обращайтесь к руководству учреждения или НСЗУ.

Ранее РБК-Украина писало, как узнать, с каким семейным врачом заключена декларация, если вы об этом забыли. Сделать это можно с помощью копии декларации, обращения в медучреждение, электронного дашборда НСЗУ или через контакт-центр.

Напомним, украинцы могут в любой момент сменить семейного врача - для этого достаточно подписать новую декларацию, старая аннулируется автоматически. Также можно расторгнуть декларацию без заключения новой, подав заявление в медучреждение. Ограничений на количество смен врача нет.

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