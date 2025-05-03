Лікар розкрив діагноз Вучича: президент Сербії не зможе працювати кілька днів

За словами лікаря, Вучич терміново повернувся з США та ліг до Військово-медичної академії у Белграді через симптоми, схожі на різке підвищення артеріального тиску. Таке у Вучича вже ставалося тричі за останні 10 років.

"Очікується, що президент залишить Військово-медичну академію протягом години, однак протягом кількох наступних днів повне повернення до звичного ритму роботи є малоймовірним", - сказав він.

Лікар розповів, що під час перебування у США Вучич відчув короткочасний сильний біль у грудях. Після прийому інтенсивної терапії тиск знизився, але попри рекомендації американських лікарів залишитися, Вучич вирішив повернутися до Сербії.