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Врач раскрыл диагноз Вучича: президент Сербии не сможет работать несколько дней

Фото: Александар Вучич, президент Сербии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Сербии Александар Вучич, которого госпитализировали после внезапного возвращения из США, в стабильном и удовлетворительном состоянии. Однако несколько дней не сможет работать в привычном графике.

Об этом заявил врач и начальник Управления военной медицины Драган Динчич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербское медиа РТС.

По словам врача, Вучич срочно вернулся из США и лег в Военно-медицинскую академию в Белграде из-за симптомов, похожих на резкое повышение артериального давления. Такое у Вучича уже происходило трижды за последние 10 лет.

"Ожидается, что президент покинет Военно-медицинскую академию в течение часа, однако в течение нескольких следующих дней полное возвращение к привычному ритму работы маловероятно", - сказал он.

Врач рассказал, что во время пребывания в США Вучич почувствовал кратковременную сильную боль в груди. После приема интенсивной терапии давление снизилось, но несмотря на рекомендации американских врачей остаться, Вучич решил вернуться в Сербию.

Вучич заболел накануне парада в Москве

Напомним, утром 3 мая стало известно, что Вучич внезапно отменил визит в США и возвращается в Сербию. Была информация, что причиной такого шага стало внезапное ухудшение здоровья сербского президента.

Уже днем сербские медиа сообщили, что Вучича госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде. Это произошло на фоне планов сербского президента поехать в Москву на парад 9 мая.

Европейские чиновники угрожали, что этот визит может навредить стремлению Сербии вступить в Евросоюз. Однако Вучич подчеркивал, что все равно поедет к российскому диктатору Владимиру Путину.

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