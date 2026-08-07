"Сталася зупинка серця": що відомо про раптову смерть військовозобов'язаного в Коростенському ТЦК

6 серпня під час перебування в Коростенському районному ТЦК та СП один із військовозобов'язаних раптово знепритомнів, а згодом його серце зупинилося. Медикам не вдалося врятувати життя чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Житомирського обласного ТЦК та СП.

6 серпня 2026 року під час перевірки військово-облікових документів військовослужбовцями ТЦК разом із поліцейським було зупинено чоловіка 1980 року народження.

Так, стало відомо, що громадянин порушив правила військового обліку та підлягає мобілізації як офіцер запасу. Після цього його доставили до Коростенського районного ТЦК та СП для проходження ВЛК.

"За результатами медичного огляду військово-лікарською комісією громадянина було визнано придатним до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони", - йдеться в заяві.

Однак о 14:38, перебуваючи на території Коростенського районного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. Працівники ТЦК одразу викликали бригаду екстреної медичної допомоги.

Швидка прибула о 14:46. Під час перебування в автомобілі швидкої допомоги у чоловіка сталася зупинка серця. Медики негайно розпочали реанімацію, однак врятувати його не вдалося.

Лікарі констатували смерть. За попередніми даними, її причиною стала раптова зупинка серця. Видимих тілесних ушкоджень на тілі не виявили.

За фактом смерті призначено службове розслідування. Також відкрито кримінальне провадження та внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Остаточну причину смерті встановлять після проведення судово-медичної експертизи та завершення всіх необхідних слідчих дій.

У Житомирському обласному ТЦК та СП заявили, що співпрацюють із правоохоронними органами та надають усю необхідну допомогу під час розслідування.