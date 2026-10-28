Врач из Харьковщины умер через три недели после мобилизации: в 1 ОШП назвали причину

Игорь Ревека, врач скорой помощи и педиатр из Харьковской области, умер 16 октября в больнице Днепра после госпитализации с жалобами на здоровье во время прохождения базовой военной подготовки. Причиной смерти называют злокачественное новообразование сигмовидной кишки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1-й отдельный штурмовой полк (1 ОШП).

По данным полка, Ревеку мобилизовали 25 сентября 2026 года. После пребывания в воинской части он 3 октября отправился на полигон для прохождения базовой общевойсковой подготовки, а уже 5 октября был госпитализирован. С тех пор военнослужащий находился в медицинском заведении до смерти.

Что говорят в воинской части

В 1 ОШП объясняют, что новоприбывшие военнослужащие должны пройти базовую общевойсковую подготовку. Она предполагает, в частности, обучение обращению с оружием, ориентировке и тактической медицине.

На время подготовки личный состав зачисляют на должности солдат-стрелков, гранатометчиков и помощников гранатометчиков. После завершения обучения военнослужащих распределяют с учетом их навыков и гражданской профессии.

В полку отметили, что Ревеку предварительно распределили в медицинскую роту. Там также подчеркнули, что его смерть наступила в результате болезни, не связанной с прохождением военной службы.

Сухопутные войска проверяют обстоятельства мобилизации

26 октября в Сухопутных войсках сообщили о начале проверки обстоятельств мобилизации Игоря Ревеки и прохождении им военно-врачебной комиссии.

Также проверят его нахождение в воинской части, прохождение подготовки и обстоятельства смерти. В командовании заявили, что по завершении проверки сообщат об установленных фактах и принятых в соответствии с законодательством решениях. До ее завершения там призывали не делать преждевременных выводов.

Что известно об Игоре Ревеке

О смерти врача 22 октября сообщил городской голова Златополя Николай Бакшеев. По его словам, Игорь Ревека родился 12 августа 1969 года и рос и учился в Златополе, который ранее назывался Первомайский.

Он получил медицинское образование в Красноградском медицинском училище и Харьковском медицинском университете. Во время учебы окончил военную кафедру по специальности военного врача-педиатра и получил звание лейтенанта.

Также Ревека проходил срочную службу в Военно-Морских Силах, где работал фельдшером надводных кораблей и был главным корабельным старшиной. В гражданской жизни много лет работал врачом скорой помощи и педиатром в Харькове.

26 октября Игоря Ревеку провели в последний путь в Златополе.

Реакция командира батальона "Волков Да Винчи"

На ситуацию отреагировал командир 108-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов. Он задал вопрос о состоянии медицинской службы подразделения, если квалифицированного врача, по его словам, привлекают к штурмовым действиям.

Филимонов подчеркнул, что командиры должны распределять военнослужащих в соответствии с их профессиональной подготовкой, опытом и компетенциями. Он призвал высшее командование обращать внимание на подобные случаи и давать им должную оценку.

"Профессиональный врач на своем месте может спасти сотни жизней. И это тоже вопрос боеспособности подразделения", - написал он.

В то же время сообщение Филимонова о привлечении врача к штурмовым действиям отличается от объяснения 1-го ОШП, где отметили, что Ревеку предварительно распределили в медицинскую роту.