Лихтенштейн готов предоставить Украине гуманитарную и помощь в проведении реформ

Страна также будет поддерживать Украину в ее сотрудничестве с международными организациями

Лихтенштейн готов оказать необходимую гуманитарную помощь и помощь в процессе проведения реформ. Об этом заявил принц Алоиз во время встречи со спикером Верховной рады Украины Андрей Парубий, передает пресс-служба ВР.

"Принц Алоиз отметил, что они готовы оказать необходимую гуманитарную помощь и помощь в процессе проведения реформ, адаптации украинского законодательства к европейским нормам и сделать все, что в их силах", - сказано в сообщении.

Также, по словам принца, Лихтенштейн готов рассмотреть возможность заключения соглашения об избежании двойного налогообложения.

"Между нашими странами много связей на культурном, художественном уровне, в сфере развития свободной торговли существует много проектов. Мы готовы рассмотреть возможности заключения соглашения об избежании двойного налогообложения", - отметил Алоиз.

Он также добавил, что Лихтенштейн будет поддерживать Украину в ее сотрудничестве с международными организациями, в частности, ООН и ОБСЕ, и делать все возможное для скорейшего поиска путей мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Мы будем поддерживать взаимодействие на международном и двустороннем уровне в сотрудничестве с ООН и ОБСЕ, в отстаивании принципов международного права. Маленькие страны могут иметь более убедительную роль в воздействии на решение проблем", - сказал принц.

В свою очередь Парубий отметил необходимость дальнейшей активизации межпарламентских контактов и наличие экономического потенциала в сотрудничестве двух стран. Спикер ВР пригласил главу парламента Лихтенштейна посетить Украину с официальным визитом.

"Это было бы новым шагом в наших отношениях", - сказал Парубий.

Напомним, общий объем инвестиций Лихтенштейна в экономику Украины по состоянию на начало года составил 49,3 млн долларов.