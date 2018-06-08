Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2617.17
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3097.68
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.23
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ліхтенштейн готовий надати Україні гуманітарну та допомогу у проведенні реформ

НовиниПолітика    08.06.2018 - 13:27
Фото: принц Алоїз (iportal.rada.gov.ua)
Фото: принц Алоїз (iportal.rada.gov.ua)

Країна також буде підтримувати Україну у її співпраці з міжнародними організаціями

Ліхтенштейн готовий надати необхідну гуманітарну допомогу та допомогу у процесі проведення реформ. Про це заявив принц Алоїз під час зустрічі зі спікером Верховної ради України Андрієм Парубієм, передає прес-служба ВР.

"Принц Алоїз зазначив, що вони готові надати необхідну гуманітарну допомогу та допомогу у процесі проведення реформ, адаптування українського законодавства до європейських норм і зробити все, що в їхніх силах", - сказано у повідомленні.

Також, за словами принца, Ліхтенштейн готовий розглянути можливість укладення угоди щодо уникнення подвійного оподаткування.

"Між нашими країнами багато зв’язків на культурному, мистецькому рівні, у сфері розвитку вільної торгівлі існує багато проектів. Ми готові розглянути можливості укладання угоди щодо уникнення подвійного оподаткування", - зазначив Алоїз.

Він також додав, що Ліхтенштейн буде підтримувати Україну у її співпраці з міжнародними організаціями, зокрема, ООН та ОБСЄ, і робитиме все можливе для якнайшвидшого пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту на сході України.

"Ми будемо підтримувати взаємодію на міжнародному і двосторонньому рівні щодо співпраці з ООН та ОБСЄ, зокрема, у відстоюванні принципів міжнародного права. Маленькі країни можуть мати більш переконливу роль у впливі на розв’язання проблем", - сказав принц.

У свою чергу Парубій наголосив на необхідності подальшої активізації міжпарламентських контактів та наявності економічного потенціалу у співпраці обох країн. Спікер ВР запросив голову парламенту Ліхтенштейну відвідати Україну з офіційним візитом.

"Це було б новим кроком у наших відносинах", - сказав Парубій.

Нагадаємо, загальний обсяг інвестицій Ліхтенштейну в економіку України станом на початок року склав 49,3 млн доларів.

Наступного пленарного тижня Рада розгляне законопроекти з захисту прав дитини, - Петренко Парубій закликав світову спільноту бойкотувати Чемпіонат світу з футболу 2018 у Росії
Теги публікації: реформи, Гуманітарна допомога, Верховна Рада, Лихтенштейн  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся