Ліхтенштейн готовий надати Україні гуманітарну та допомогу у проведенні реформ

Країна також буде підтримувати Україну у її співпраці з міжнародними організаціями

Ліхтенштейн готовий надати необхідну гуманітарну допомогу та допомогу у процесі проведення реформ. Про це заявив принц Алоїз під час зустрічі зі спікером Верховної ради України Андрієм Парубієм, передає прес-служба ВР.

"Принц Алоїз зазначив, що вони готові надати необхідну гуманітарну допомогу та допомогу у процесі проведення реформ, адаптування українського законодавства до європейських норм і зробити все, що в їхніх силах", - сказано у повідомленні.

Також, за словами принца, Ліхтенштейн готовий розглянути можливість укладення угоди щодо уникнення подвійного оподаткування.

"Між нашими країнами багато зв’язків на культурному, мистецькому рівні, у сфері розвитку вільної торгівлі існує багато проектів. Ми готові розглянути можливості укладання угоди щодо уникнення подвійного оподаткування", - зазначив Алоїз.

Він також додав, що Ліхтенштейн буде підтримувати Україну у її співпраці з міжнародними організаціями, зокрема, ООН та ОБСЄ, і робитиме все можливе для якнайшвидшого пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту на сході України.

"Ми будемо підтримувати взаємодію на міжнародному і двосторонньому рівні щодо співпраці з ООН та ОБСЄ, зокрема, у відстоюванні принципів міжнародного права. Маленькі країни можуть мати більш переконливу роль у впливі на розв’язання проблем", - сказав принц.

У свою чергу Парубій наголосив на необхідності подальшої активізації міжпарламентських контактів та наявності економічного потенціалу у співпраці обох країн. Спікер ВР запросив голову парламенту Ліхтенштейну відвідати Україну з офіційним візитом.

"Це було б новим кроком у наших відносинах", - сказав Парубій.

Нагадаємо, загальний обсяг інвестицій Ліхтенштейну в економіку України станом на початок року склав 49,3 млн доларів.