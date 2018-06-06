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Инвестиции Лихтенштейна в экономику Украины составили более 49 млн долларов

НовостиЭкономика    06.06.2018 - 19:56
Фото: встреча Гройсмана и Алоиза (kmu.gov.ua)
Фото: встреча Гройсмана и Алоиза (kmu.gov.ua)

Ключевые сферы вложения средств Лихтенштейна в Украину - промышленность и строительство

Общий объем инвестиций Лихтенштейна в экономику Украины по состоянию на начало года составил 49,3 млн долларов. Об этом в ходе встречи с Наследным принцем Лихтенштейна Алоїзом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Урядовый портал".

Отмечается, что ключевые сферы вложения средств - промышленность, строительство. Интерес для бизнеса Лихтенштейна представляют также инфраструктура и энергетика.

"Мы приглашаем бизнес Лихтенштейна более активно выходить на украинский рынок, который быстро развивается и предлагает возможности. Уверен, мы имеем потенциал для расширения сотрудничества, - отметил Владимир Гройсман.

Также он добавил, что за первый квартал нынешнего года товарооборот между странами вырос в четыре раза.

Напомним, сегодня, 6 июня 2018 года, президент Украины Петр Порошенко и наследный принц Лихтенштейна Алоиз обсудили агрессию Российской Федерации и введение миротворцев ООН на Донбасс.

Порошенко и наследный принц Лихтенштейна обсудили агрессию РФ и введение миротворцев на Донбасс С начала года инвестиции в сельское хозяйство составили более 10,5 млрд гривен, - МинАП
Теги публикации: инвестиции, Лихтенштейн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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