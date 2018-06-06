Инвестиции Лихтенштейна в экономику Украины составили более 49 млн долларов

Ключевые сферы вложения средств Лихтенштейна в Украину - промышленность и строительство

Общий объем инвестиций Лихтенштейна в экономику Украины по состоянию на начало года составил 49,3 млн долларов. Об этом в ходе встречи с Наследным принцем Лихтенштейна Алоїзом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Урядовый портал".

Отмечается, что ключевые сферы вложения средств - промышленность, строительство. Интерес для бизнеса Лихтенштейна представляют также инфраструктура и энергетика.

"Мы приглашаем бизнес Лихтенштейна более активно выходить на украинский рынок, который быстро развивается и предлагает возможности. Уверен, мы имеем потенциал для расширения сотрудничества, - отметил Владимир Гройсман.

Также он добавил, что за первый квартал нынешнего года товарооборот между странами вырос в четыре раза.

Наслідний принц Ліхтенштейну Алоїз вперше в Україні. Його країна послідовно відстоює позицію захисту нашої держави від агресора, посилення гуманітарної допомоги і використання взаємних економічних можливостей завдяки режиму вільної торгівлі. pic.twitter.com/aJach5R6WQ — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 6, 2018

Напомним, сегодня, 6 июня 2018 года, президент Украины Петр Порошенко и наследный принц Лихтенштейна Алоиз обсудили агрессию Российской Федерации и введение миротворцев ООН на Донбасс.