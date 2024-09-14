UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лиховій про ситуацію в Херсонській області: стає більш гаряче

Фото: напрямок в Херсонській області, що стає "більш гарячим" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Придніпровський напрямок в Херсонській області залишається активним. Мало того, наразі там стає все більш гаряче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

Лиховій пояснив, що противник хоче підійти якомога ближче до берега Дніпра та взяти під контроль його русло.

"Ворог туди навпаки кидає додаткові сили. В цих боях за острови беруть участь підрозділи РФ зі складу 144 та 205 мотострілецьких бригад, 337 десантно-штурмового полку, 28 мотострілецького полку, 126 окремої бригади берегової охорони та 61 бригади морської піхоти", - повідомив речник.

Військовий пояснив, що ось таке розмаїття російських силовиків з різних структур їхньої окупаційної армії залучене до задач на лівому березі Дніпра та островах, якими противник хоче, можливо, наблизитися до Херсону на відстань ближчих обстрілів.

"Хоча там і так працює артилерія та ударні безпілотники". - зауважив він.

Нагадаємо, днями Лиховій повідомляв, що навіть попри значні втрати, РФ намагається зайняти сіру зону на островах та гирлі Дніпра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна Росії проти УкраїниОкупанти