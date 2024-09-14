Лиховій про ситуацію в Херсонській області: стає більш гаряче

Лиховій пояснив, що противник хоче підійти якомога ближче до берега Дніпра та взяти під контроль його русло.

"Ворог туди навпаки кидає додаткові сили. В цих боях за острови беруть участь підрозділи РФ зі складу 144 та 205 мотострілецьких бригад, 337 десантно-штурмового полку, 28 мотострілецького полку, 126 окремої бригади берегової охорони та 61 бригади морської піхоти", - повідомив речник.

Військовий пояснив, що ось таке розмаїття російських силовиків з різних структур їхньої окупаційної армії залучене до задач на лівому березі Дніпра та островах, якими противник хоче, можливо, наблизитися до Херсону на відстань ближчих обстрілів.

"Хоча там і так працює артилерія та ударні безпілотники". - зауважив він.