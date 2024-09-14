Лиховой о ситуации в Херсонской области: становится более горячо

Лиховой пояснил, что противник хочет подойти как можно ближе к берегу Днепра и взять под контроль его русло.

"Враг туда наоборот бросает дополнительные силы. В этих боях за острова участвуют подразделения РФ из состава 144 и 205 мотострелковых бригад, 337 десантно-штурмового полка, 28 мотострелкового полка, 126 отдельной бригады береговой охраны и 61 бригады морской пехоты", - сообщил спикер.

Военный пояснил, что вот такое разнообразие российских силовиков из разных структур их оккупационной армии привлечено к задачам на левом берегу Днепра и островах, которыми противник хочет, возможно, приблизиться к Херсону на расстояние более близких обстрелов.

"Хотя там и так работает артиллерия и ударные беспилотники". - отметил он.