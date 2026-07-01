Для лихачів на дорогах готують нові штрафи: в поліції назвали суми

В Україні хочуть суттєво посилити покарання за перевищення швидкості на дорогах. Максимальний штраф сягатиме 17 тисяч гривень.
Як повідомляє РБК-Україна, про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив в ефірі телемарафону.
За його словами, сума стягнення залежатиме від того, наскільки сильно водій перевищив дозволену швидкість. Чим більшим буде порушення, тим вищим стане штраф:
Найсуворіші санкції передбачені для водіїв, які грубо та систематично нехтують правилами дорожнього руху. Штраф у розмірі 17 тисяч гривень загрожує тим, хто протягом року п'ять і більше разів перевищить швидкість на понад 60 або 80 км/год.
"І якщо за перші 10 днів з моменту отримання інформації оплатити, то також буде діяти правило 50%", - зауважив Білошицький.
Він заявив, що такий підхід допоможе посилити відповідальність для водіїв, які регулярно і значно перевищують швидкість, наражаючи на небезпеку інших.
Нагадаємо, вже цього року в Україні можуть запровадити систему штрафних балів для водіїв. У разі накопичення певної кількості порушень порушників позбавлятимуть права керування транспортними засобами.
Крім того, нещодавно на українських дорогах почали працювати ще 37 нових комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.
РБК-Україна також розповідало, як водії можуть швидко перевірити наявність штрафів за порушення ПДР та оперативно їх сплатити.