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Лигу наций УЕФА ожидает революционная реформа: Украина сыграет против мировых звезд

Автор: Сергей Пышкин

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек заявил о революционном реформировании Лиги наций. Уже с 2024 года к турниру присоединятся команды из Южной Америки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

"Это последняя Лига наций УЕФА в таком формате. Мы имели встречу с КОНМЕБОЛ, конфедерацией стран Южной Америки. С 2024 года к соревнованиям присоединятся команды с этого континента. В каком формате? Мы еще работаем над этим. График матчей национальных сборных является достаточно ограниченным, поэтому мы не можем его сильно миксовать", - заявил Збигнев Бонек.

Обновленные правила турнира станут известны уже со временем.

Ожидается, что следующая Лига наций будет проходить на европейских стадион. Шесть сборных команд Южной Америки (Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай, Пергу и Чили) войдут в лигу А.

Остальные же четыре (Парагвай, Эквадор, Венесуэла и Боливия) - присоединятся к лиге В.

Согласно обновленных правил, лига А будет содержать уже 22 команды, а лига В - 20. Другие же - остаются без изменений в количестве.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина узнала своих соперников в Лиге наций УЕФА. Страна попала в лигу В, а матчи начнутся уже в начале июня 2022 года.

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УЕФАУкраина