Лигу наций УЕФА ожидает революционная реформа: Украина сыграет против мировых звезд

"Это последняя Лига наций УЕФА в таком формате. Мы имели встречу с КОНМЕБОЛ, конфедерацией стран Южной Америки. С 2024 года к соревнованиям присоединятся команды с этого континента. В каком формате? Мы еще работаем над этим. График матчей национальных сборных является достаточно ограниченным, поэтому мы не можем его сильно миксовать", - заявил Збигнев Бонек.

Обновленные правила турнира станут известны уже со временем.

Ожидается, что следующая Лига наций будет проходить на европейских стадион. Шесть сборных команд Южной Америки (Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай, Пергу и Чили) войдут в лигу А.

Остальные же четыре (Парагвай, Эквадор, Венесуэла и Боливия) - присоединятся к лиге В.

Согласно обновленных правил, лига А будет содержать уже 22 команды, а лига В - 20. Другие же - остаются без изменений в количестве.