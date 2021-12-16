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Украина узнала соперников в Лиге наций УЕФА

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Четверг 16 декабря 2021 21:57
Украина узнала соперников в Лиге наций УЕФА Фото: Украина узнала соперников в Лиге наций УЕФА (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 16 декабря, в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка Лиги наций. Сборная Украины узнала о своих соперниках в Дивизионе B 1.

Подробности жеребьевки - в материале РБК-Украина.

Результаты жеребьевки:

Лига А:

  • Группа A1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия;
  • Группа A2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия;
  • Группа A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия;
  • Группа A4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.

Лига В:

  • Группа B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения;
  • Группа B2: Исландия, Россия, Израиль, Албания;
  • Группа B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория;
  • Группа B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.

Лига С:

  • Группа C1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова;
  • Группа C2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр/Эстония;
  • Группа C3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова;
  • Группа C4: Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар.

Лига D:

  • Группа D1: Лихтенштейн Казахстан, Молдова, Андорра, Латвия;
  • Группа D2: Мальта, Кипр/Эстония, Сан-Марино.

Матчи группового турнира пройдут с июня по сентябрь 2022 года.

Дата проведения матчей:

  • 1-й тур: 2 - 4 июня 2022 года;
  • 2-й тур: 5 - 8 июня 2022 года;
  • 3-й тур: 9 - 11 июня 2022 года;
  • 4-й тур: 12 - 14 июня 2022 года;
  • 5-й тур: 22 - 24 сентября 2022 года;
  • 6-й тур: 25 - 27 сентября 2022 года.
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