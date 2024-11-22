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Ліга націй: відомі чвертьфінальні пари турніру

Фото: Чемпіони Європи готові "з'їсти" нідерландців на обід (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Вісімка найкращих національних команд четвертого сезону Ліги націй отримали суперників у 1/4 фіналу змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію жеребкування.

На цій стадії європейського турніру збірних переможці груп зустрінуться з командами, що фінішували другими. Мінімум два чвертьфінальні протистояння претендують на титул дострокового фіналу.

Чинні чемпіони Європи з Іспанії зустрінуться з традиційним претендентом на високі місця – збірною Нідерландів. Тим часом національна команда Італії протистоятиме Німеччині. Рімейк фіналу ЧС-2018 влаштують Хорватія і збірна Франції. Натомість Данія намагатиметься зупинити національну команду Португалії.

У півфіналах зустрінуться переможці першого та другого, третього та четвертого протистоянь. Чвертьфінали зіграють 20 березня і 23 березня. Натомість півфінали, матч за 3-тє місце та фінал відбудуться в червні 2025 року.

Усі пари 1/4 фіналу Ліги націй 2024/25:

  • Нідерланди – Іспанія
  • Хорватія – Франція
  • Данія – Португалія
  • Італія – Німеччина

 

 

Хто перемагав у Лізі націй раніше

Перший розіграш турніру завершився фіналом між Португалією та збірною Нідерландів. Піренейці мінімально здолали суперника з голом Гедеша. Третє місце посіла Англії, що в серії пенальті переграла національну команду Швейцарії.

У сезоні 2020/21 переможця визначили Франція та збірна Іспанії. На гол Оярсабаля команда Дідьє Дешама відповіла забитими м'ячами Бенземи та Мбаппе. Третіми завершили турнір італійці, які з тим же рахунком 2:1 перемогли Бельгію.

У третьому фіналі справа дійшла до серії пенальті. "Фурія Роха" змогла дотиснути збірну Хорватії лише після одинадцятиметрових. Натомість збірна Італії у фестивальному поєдинку за 3-тє місце здолала Нідерланди (3:2).

До слова, раніше збірна України дізналася суперника в плей-офф за місце в Дивізіоні A.

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