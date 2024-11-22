Лига наций: известны четвертьфинальные пары турнира

На этой стадии европейского турнира сборных победители групп встретятся с финишировавшими вторыми командами. Минимум два четвертьфинальных противостояния претендуют на титул досрочного финала.

Действующие чемпионы Европы из Испании встретятся с традиционным претендентом на высокие места – сборной Нидерландов. Тем временем, национальная команда Италии будет противостоять Германии. Римейк финала ЧМ-2018 устроят Хорватия и сборная Франции. Зато Дания будет пытаться остановить национальную команду Португалии.

В полуфиналах встретятся победители первого и второго, третьего и четвертого противостояний. Четвертьфиналы сыграют 20 марта и 23 марта. В свою очередь полуфиналы, матч за 3-е место и финал состоятся в июне 2025 года.

Все пары 1/4 финала Лиги наций 2024/25:

Нидерланды – Испания

Хорватия – Франция

Дания – Португалия

Италия – Германия

Кто побеждал в Лиге наций раньше

Первый розыгрыш турнира завершился финалом между Португалией и сборной Нидерландов. Пиренейцы минимально одолели соперника с голом Гедеша. Третье место заняла Англия, которая в серии пенальти обыграла национальную команду Швейцарии.

В сезоне 2020/21 победителя определили Франция и сборная Испании. На гол Оярсабаля команда Дидье Дешама ответила забитыми мячами Бензема и Мбаппе. Третьими завершили турнир итальянцы, с тем же счетом 2:1 победившие Бельгию.

В третьем финале дело дошло до серии пенальти. "Фурия Роха" смогла дожать сборную Хорватии только после одиннадцатиметровых. Зато сборная Италии в фестивальном поединке за 3 место победила Нидерланды (3:2).