Ліга націй. Україна у напруженій битві здолала Японію: вперше в історії!

Як Україна стартувала в другому тижні Ліги націй

Чоловіча збірна України з волейболу оформила четверту перемогу в цьомусезоні Ліги націй. У матчі проти Японії наші волейболісти здобули перемогу в драматичному п’ятисетовому поєдинку.

Гра, що проходила у рамках другого змагального тижня, завершилася перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:2 (24:26, 25:17, 25:18, 22:25, 15:13) .

Стартова партія залишилася за азійською командою - 26:24. Українці вели в рахунку, але втратили перевагу в кінцівці.

У другому сеті вже наші волейболісти змогли перехопити ініціативу. На початку хлопці програвали з різницею у чотири очки, але впевнено завершили партію 25:17.

Третій сет пройшов за схожим сценарієм. Україна вирвалася вперед і знову перемогла з комфортним рахунком 25:18.

Не зумівши закрити гру у чотирьох партіях (четвертий сет 22:25), українці перевели матч у тайбрейк. Розв’язка була напруженою, однак перемогу у вирішальній партії здобула саме наша збірна - 15:13.

Шлях команд у Лізі Націй

Україна розпочала другий змагальний тиждень з двох 3-сетових матчів. До цього українці вже провели два поєдинки. Спочатку програли чинним олімпійським чемпіонам - французам у трьох сетах, але згодом з таким самим рахунком впевнено здолали Туреччину.

Японці до протистояння з Україною підходили з чотирма перемогами в активі. У попередньому матчі вони поступилися збірній Болгарії.

Наступний суперник

Далі збірна України в Лізі націй збірна проведе матч у неділю, 29 червня. Суперником стане збірна Болгарії, яка є господарем змагань на цьому етапі. Старт матчу о 19:00 за київським часом.

Де дивитися?

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