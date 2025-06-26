Перервали дві невтішні серії: Україна здолала Туреччину у волейбольній Лізі націй

Чоловіча збірна України з волейболу здобула переконливу перемогу над Туреччиною у матчі Ліги націй-2025. Команда завершила поєдинок у трьох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

Ліга націй, 6-й тур

Україна – Туреччина – 3:0 (25:11, 25:22, 25:21)

Важливість перемоги

Українці продовжили виступи на другому ігровому тижні турніру. Наша збірна виступає в групі, матчі якої приймає болгарський Бургас. Після невдалого старту – поразки 0:3 від чинного чемпіона Ліги націй Франції – команда відновилася і показала сильну гру проти Туреччини.

Це була перша перемога "синьо-жовтих" над турками з 2018 року. У трьох попередніх очних поєдинках успіх супроводжував саме турецьку збірну.

Також "синьо-жовті" перервали невтішну серію своїх виступів на турнірі. Після двох перемог на старті – над США (3:0) та Кубою (3:2), команда Рауля Лосано зазнала поразок у трьох поєдинках поспіль – з Бразилією (2:3), Іраном (2:3) та Францією (0:3).

Як пройшов матч

У першому сеті українці одразу захопили ініціативу й швидко забезпечили комфортну перевагу. Завдяки потужній подачі та впевненій грі на блоці команда виграла партію з рахунком 25:11.

У другому сеті Туреччина нав'язала боротьбу й навіть повела в рахунку. Проте ближче до завершення партії українці перехопили ініціативу й дотисли суперника – 25:22.

У третій партії боротьба була дуже напруженою. Рівність на екваторі – 15:15, потім спурт українців (20:16). Турки знову наблизилися на відстань двох очок (20:18). А за рахунку 24:18 на користь України суперники відіграли три матч-боли. Однак наші волейболісти зуміли зібратися та завершити матч перемогою – 25:21.

Коли та де дивитися наступну гру

Після шести поєдинків у збірної України – три перемоги та три поразки. Зараз "синьо-жовті" йдуть на шостому місці у турнірній таблиці.

Наступний матч збірна України зіграє 27 червня проти Японії. Початок зустрічі – о 15:00 за київським часом.

Трансляції матчів чоловічої Ліги націй доступні на телеканалі "Суспільне Спорт", а також на сайті та регіональних платформах "Суспільного".