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Ліга націй: розклад матчів Фіналу чотирьох третього розіграшу в історії

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Роттердам, Середа 14 червня 2023 12:45
Ліга націй: розклад матчів Фіналу чотирьох третього розіграшу в історії Фото: Збірна Нідерландів стала господаркою Фіналу чотирьох (facebook.com/onsoranje)
Автор: Антон Федорців

Першим півфінальним поєдинком між збірною Нідерландів і національною командою Хорватії у середу розпочнеться Фінал чотирьох Ліга націй 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Найкращі чотири збірні за підсумками групового етапу впродовж трьох днів визначать переможця чергового розіграшу турніру. Чотири матчі зіграють у двох нідерландських містах – Роттердамі та Енсхеде.

Фінал чотирьох складатиметься з двох півфіналів, поєдинку за третє місце та фіналу. Першими в 1/2 фіналу зустрінуться господарі міні-турніру та хорвати. Натомість 15 червня в Енсхеде збірна Іспанії протистоятиме італійській команді. Невдахи 18 червня там же розіграють "бронзу" Ліги націй 2022/23, а переможець визначиться того ж дня в Роттердамі.

Нинішній сезон Ліги націй – третій в історії. У першому розіграші тріумфувала збірна Португалії. Натомість за підсумками сезону 2020/21 трофей забрала збірна Франції.

Розклад матчів Фіналу чотирьох Ліги націй 2022/23:

  • Нідерланди – Хорватія, 14 червня, 21:45
  • Іспанія – Італія, 15 червня, 21:45
  • поєдинок за 3-тє місце, 18 червня, 16:00
  • фінал, 18 червня, 21:45

До слова, раніше Україна звела внічию спаринг проти збірної Німеччини в Бремені.

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