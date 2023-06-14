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Лига наций: расписание матчей Финала четырех третьего розыгрыша в истории

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Роттердам, Среда 14 июня 2023 12:45
Лига наций: расписание матчей Финала четырех третьего розыгрыша в истории Фото: Сборная Нидерландов стала хозяйкой Финала четырех (facebook.com/onsoranje)
Автор: Антон Федорцив

Первым полуфинальным поединком между сборной Нидерландов и национальной командой Хорватии в среду начнется Финал четырех Лига наций 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Лучшие четыре сборные по итогам группового этапа в течение трех дней определят победителя очередного розыгрыша турнира. Четыре матча сыграют в двух нидерландских городах – Роттердаме и Энсхеде.

Финал четырех состоит из двух полуфиналов, поединка за третье место и финала. Первыми в 1/2 финала встретятся хозяева мини-турнира и хорваты. В свою очередь 15 июня в Энсхеде сборная Испании будет противостоять итальянской команде. Неудачники 18 июня там же разыграют "бронзу" Лиги наций 2022/23, а победитель определится в тот же день в Роттердаме.

Нынешний сезон Лиги наций – третий в истории. В первом розыгрыше триумфовала сборная Португалии. По итогам же сезона 2020/21 трофей забрала сборная Франции.

Расписание матчей Финала четырех Лиги наций 2022/23:

  • Нидерланды – Хорватия, 14 июня, 21:45
  • Испания – Италия, 15 июня, 21:45
  • поединок за 3-е место, 18 июня, 16:00
  • финал, 18 июня, 21:45

К слову, ранее Украина свела вничью спарринг против сборной Германии в Бремене.

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