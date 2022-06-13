Ліга націй: Іспанія впевнено здолала Чехію, Португалія без Роналду програла Швейцарії
Четвертий тур групового етапу стартував у Дивізіоні А Ліги націй УЄФА. Перемоги здобули збірні Іспанії та Швейцарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Ліга націй, Дивізіон А, група A2, 4-й тур
Іспанія – Чехія – 2:0
Голи: Солер, 24, Сарабія, 75
Швейцарія – Португалія – 1:0
Гол: Сеферовіч, 1
"Фурія Роха" забила по м'ячу в кожному з таймів протистояння зі збірною Чехії. У середині першого тайму рахунок відкрив Карлос Солер, який ударом в один дотик замкнув передачу Асенсіо. Після перерви подвоїв перевагу іспанців Пабло Сарабія – Ферран Торрес прострілив уздовж воріт, а вінгер замкнув дальню стійку воріт.
Натомість швейцарці забили Португалії на 1-й хвилині. Це Відмер подав із правого флангу на Харіса Сеферовіча, який головою спрямував м'яч у дальній кут воріт Патрісіу. Піренейці змарнували низку нагод – забивати могли Данілу, Рафа та Бернарду Сілви. Але без свого лідера Роналду відігратися так і не зуміли.
Турнірне становище в групі А2 Ліги націй:
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