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Ліга націй: Іспанія впевнено здолала Чехію, Португалія без Роналду програла Швейцарії

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Європа, Понеділок 13 червня 2022 09:58
Ліга націй: Іспанія впевнено здолала Чехію, Португалія без Роналду програла Швейцарії Фото: Пабло Сарабія (праворуч) забив другий м'яч чехам (twitter.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Четвертий тур групового етапу стартував у Дивізіоні А Ліги націй УЄФА. Перемоги здобули збірні Іспанії та Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга націй, Дивізіон А, група A2, 4-й тур

Іспанія – Чехія – 2:0

Голи: Солер, 24, Сарабія, 75

Швейцарія – Португалія – 1:0

Гол: Сеферовіч, 1

"Фурія Роха" забила по м'ячу в кожному з таймів протистояння зі збірною Чехії. У середині першого тайму рахунок відкрив Карлос Солер, який ударом в один дотик замкнув передачу Асенсіо. Після перерви подвоїв перевагу іспанців Пабло Сарабія – Ферран Торрес прострілив уздовж воріт, а вінгер замкнув дальню стійку воріт.

Натомість швейцарці забили Португалії на 1-й хвилині. Це Відмер подав із правого флангу на Харіса Сеферовіча, який головою спрямував м'яч у дальній кут воріт Патрісіу. Піренейці змарнували низку нагод – забивати могли Данілу, Рафа та Бернарду Сілви. Але без свого лідера Роналду відігратися так і не зуміли.

Турнірне становище в групі А2 Ліги націй:

Ліга націй: Іспанія впевнено здолала Чехію, Португалія без Роналду програла Швейцарії

До слова, раніше оцінили претендентів на посаду головного тренера донецького "Шахтаря".

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