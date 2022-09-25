Ліга націй: Іспанія несподівано програла Швейцарії, Португалія розгромила збірну Чехії

У третій ігровий день 5-го туру Ліги націй УЄФА перемоги оформили збірні Швейцарії та Португалії. Натомість переможеними поле бою покинули господарі – іспанці та чехи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга націй, Дивізіон A, 5-й тур

Група A2

Іспанія – Швейцарія – 1:2

Голи: Альба, 55 – Аканджі, 21, Емболо, 59

Чехія – Португалія – 0:4

Голи: Далот, 33, 52, Фернандеш, 45+2, Жота, 82

Нереалізований пенальті: Шик, 45+6 (Ч)

Швейцарці витримали темп, який збірна Іспанії задала з перших хвилин, і забила в середині тайму. На 21-й хвилині Аканджі головою класно замкнув навіс Варгаса з кутового – Сімон був безсилим. А перед перервою Шакірі накрутив кількох оборонців, але не зміг переграти кіпера іспанців у ближньому бою.

На старті ж другої половини команди обмінялися голами. Асенсіо вивів Альбу на вільний лівий край штрафного майданчика, і той потужним ударом пробив Зоммера. Та раділи піренейці недовго. За якихось чотири хвилини збірна Швейцарії знову скористалася стандартом – Емболо проштовхнув м'яч із кількох метрів і приніс перемогу гостям.

Натомість Португалія забила по два м'ячі в кожному з таймів виїзного матчу проти чехів. На 33-й хвилині правий оборонець Далот опинився у ролі центрфорварда і замкнув простріл Леау. А перед перервою Фернандеш в один дотик переправив у ворота крос Руя. Збірна Чехії отримала право на пенальті, але Шик відправив м'яч у небеса.

У відповідь португальці забили ще двічі в другому таймі. Спершу дубль оформив Далот – оборонець МЮ лівою класно закрутив у кут з-за меж штрафного майданчика. А під завісу матчу Жота замкнув дальню стійку після ефектного скидання Роналду. Отже, збірна Португалії вийшла в лідери квартету A2.