Лига наций: Испания неожиданно проиграла Швейцарии, Португалия разгромила сборную Чехии

В третий игровой день 5-го тура Лиги наций УЕФА победы оформили сборные Швейцарии и Португалии. Побежденными поле боя покинули хозяева – испанцы и чехи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Лига наций, Дивизион A, 5-й тур

Группа A2

Испания – Швейцария – 1:2

Голы: Альба, 55 – Аканджи, 21, Эмболо, 59

Чехия – Португалия – 0:4

Голы: Далот, 33, 52, Фернандеш, 45+2, Жота, 82

Нереализованный пенальти: Шик, 45+6 (Ч)

Швейцарцы выдержали темп, который сборная Испании задала с первых минут, и забила в середине тайма. На 21-й минуте Аканджи головой классно замкнул навес Варгаса с углового – Симон был бессилен. А перед перерывом Шакири накрутил несколько защитников, но не смог переиграть кипера испанцев в ближнем бою.

На старте второй половины команды обменялись голами. Асенсио вывел Альбу на свободный левый край штрафной, и тот мощным ударом пробил Зоммера. Но радовались пиренейцы недолго. Всего через четыре минуты сборная Швейцарии снова воспользовалась стандартом – Эмболо протолкнул мяч с нескольких метров и принес победу гостям.

Португалия забила по два мяча в каждом из таймов выездного матча против чехов. На 33-й минуте правый защитник Далот оказался в роли центрфорварда и замкнул прострел Леау. А перед перерывом Фернандеш в одно касание переправил в ворота кросс Руя. Сборная Чехии получила право на пенальти, но Шик отправил мяч в небеса.

В ответ португальцы забили еще дважды во втором тайме. Сначала дубль оформил Далот – защитник МЮ левой классно закрутил в угол из-за пределов штрафной. А под занавес матча Жота замкнул дальнюю стойку после эффектного сброса Роналду. Сборная Португалии вышла в лидеры квартета A2.