Лига наций: Франция споткнулась в Австрии, Хорватия минимально одолела датчан

Лига наций, Дивизион А, группа A1, 3-й тур

Австрия – Франция – 1:1

Голы: Вайманн, 37 – Мбаппе, 83

Дания – Хорватия – 0:1

Гол: Пашалич, 69

Австрийцы после домашнего поражения от Дании неожиданно отобрали очки у Франции. Чемпионы мира пропустили первыми – Лаймер в быстрой атаке австрийцев прострелил вдоль ворот, а Андреас Вайманн обыграл Льориса в ближнем бою. Отыгрались французы под занавес матча: Нкунку разрезным пасом вывел на оперативное пространство Килиана Мбаппе, а тот классно пробил в ближнюю девятку.

В параллельном поединке хорваты нанесли первое поражение лидеру квартета – Дании. Для успеха в Копенгагене хватило и одного забитого мяча. На 69-й минуте балканцы разыграли угловой, Брозович навесил с угла штрафной, а Марио Пашалич быстро сориентировался после рикошета и протолкнул мяч в сетку.

Турнирное положение в группе А1 Лиги наций: