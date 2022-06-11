Ліга націй: Франція спотикнулася в Австрії, Хорватія мінімально здолала данців

Ліга націй, Дивізіон А, група A1, 3-й тур

Австрія – Франція – 1:1

Голи: Вайманн, 37 – Мбаппе, 83

Данія – Хорватія – 0:1

Гол: Пашаліч, 69

Австрійці після домашньої поразки від Данії несподівано відібрали очки у Франції. Чемпіони світу пропустили першими – Лаймер у швидкій атаці австрійців прострілив уздовж воріт, а Андреас Вайманн переграв Льоріса в ближньому бою. Відігрались французи під завісу матчу: Нкунку розрізним пасом вивів на оперативний простір Кіліана Мбаппе, а той класно пробив у ближню дев'ятку.

У паралельному поєдинку хорвати завдали першої поразки лідеру квартету – Данії. Для успіху в Копенгагені вистачило й одного забитого м'яча. На 69-й хвилині балканці розіграли кутовий, Брозовіч навісив із кута штрафного майданчика, а Маріо Пашаліч швидко зорієнтувався після рикошету й проштовхнув м'яч у сітку.

Турнірне становище в групі А1 Ліги націй: