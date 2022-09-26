UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ліга націй: Франція поступилася Данії, Хорватія і Нідерланди вийшли у "фінал чотирьох"

Фото: Лука Модріч і Ко зіграють у плей-офф Дивізіону A Ліги націй (facebook.com/cff.hns)
Автор: Антон Федорців

У перший ігровий день 6-го туру Ліги націй УЄФА перемоги оформили збірні Хорватії, Данії, Нідерландів і Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга націй, Дивізіон A, 6-й тур

Група A1

Австрія – Хорватія – 1:3

Голи: Баумгартнер, 9 – Модріч, 6, Лівая, 69, Ловрен, 72

Данія – Франція – 2:0

Голи: Дольберг, 34, Сков Ольсен, 39

Група A4

Нідерланди – Бельгія – 1:0

Гол: ван Дейк, 73

Уельс – Польща – 0:1

Гол: Свідерскі, 58

У Відні команди обмінялися голами в стартові 10 хвилин. На гол Модріча, який потужно пробив у ближній кут після вривання в штрафний, австрійці відповіли ефектним забитим головою м'ячем Баумгартнера. А в середині другого тайму збірна Хорватії дотиснула господарів ще двома голами: Лівая і Ловрен у схожому стилі замкнули навіси Перішіча та Маєра з флангів.

Натомість данці шокували збірну Франції ударною 5-хвилинкою перед перервою. Спершу Дольберг у падінні переправив у ворота простріл Дамсгора. А згодом Сков Ольсен із лінії штрафного класно пробив з льоту прямісінько в кут воріт Ареоля після стандарту.

Тим часом збірній Нідерландів для перемоги над бельгійцями та оформлення путівки до "фіналу чотирьох" Ліги націй вистачило й одного забитого м'яча. У нагоді став стандарт. На 73-й хвилині Гакпо подав кутовий із лівого флангу на лінію воротарського майданчика, де найспритнішим виявився ван Дейк.

За схожим сценарієм оформили і поляки. Для виїзної перемоги над Уельсом вистачило гола Свідерскі після чудової комбінації з Лєвандовскі. Форвард "Барселони" з розворотом віддав на хід партнеру, а той пробив повз голкіпера валлійців.

Картинки: Підсумкові турнірні таблиці груп A1 та A4 Ліги націй УЄФА 2022/23 (uefa.com)

До слова, українська збірна розгромила Вірменію на виїзді та набрала 10 очок у групі Ліги націй.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяЛіга націй