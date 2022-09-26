Лига наций: Франция уступила Дании, Хорватия и Нидерланды вышли в "финал четырех"

Лига наций, Дивизион A, 6-й тур

Группа A1

Австрия – Хорватия – 1:3

Голы: Баумгартнер, 9 – Модрич, 6, Ливая, 69, Ловрен, 72

Дания – Франция – 2:0

Голы: Дольберг, 34, Сков Ольсен, 39

Группа A4

Нидерланды – Бельгия – 1:0

Гол: ван Дейк, 73

Уэльс – Польша – 0:1

Гол: Свидерски, 58

В Вене команды обменялись голами в стартовые 10 минут. На гол Модрича, мощно пробившего в ближний угол после врывания в штрафную, австрийцы ответили эффектным забитым головой мячом Баумгартнера. А в середине второго тайма сборная Хорватии дожала хозяев еще двумя голами: Ливая и Ловрен в похожем стиле заперли навесы Перишича и Майера с флангов.

Датчане шокировали сборную Франции ударной 5-минуткой перед перерывом. Сначала Дольберг в падении переправил в ворота прострел Дамсгора. А вскоре Сков Ольсен с линии штрафной классно пробил с лета прямо в угол ворот Ареоля после стандарта.

Тем временем сборной Нидерландов для победы над бельгийцами и оформления путевки в "финал четырех" Лиги наций хватило и одного забитого мяча. Пригодился стандарт. На 73-й минуте Гакпо подал угловой с левого фланга на линию вратарской, где самым ловким оказался ван Дейк.

По схожему сценарию оформили и поляки. Для выездной победы над Уэльсом хватило гола Свидерски после замечательной комбинации с Левандовски. Форвард "Барселоны" с разворотом отдал на ход партнеру, а тот пробил мимо голкипера валлийцев.

Изображения: Итоговые турнирные таблицы групп A1 и A4 Лиги наций УЕФА 2022/23 (uefa.com)