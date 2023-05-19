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Ліга конференцій: "Вест Хем" і "Фіорентина" склали пару фіналістів

Фото: Ніко Гонсалес оформив дубль у складі "Фіорентини" (twitter.com/europacnfleague)
Автор: Антон Федорців

Перемогами лондонського "Вест Хема" та італійської "Фіорентини" завершилися матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга конференцій, 1/2 фіналу, матчі-відповіді

АЗ – "Вест Хем" – 0:1 (перший матч – 1:2)

Гол: Форнальс, 90+4

"Базель" – "Фіорентина" – 1:3 (2:1)

Голи: Амдуні, 55 – Гонсалес, 35, 72, Барак, 120+9

На нідерландській землі лондонські "молотки" витримали натиск алкмаарців. Час від часу "Вест Хем" гостро огризався та міг поховати надії АЗ на фінал ще до перерви. Утім, м'яч після перспективного удару Пакета влучив у стійку.

Сценарій зустрічі не змінився і після перерви. Та цього разу лондонці свою нагоду реалізували. Щоправда, аж у доданий арбітром час. Це Форнальс обіграв суперників у карній зоні АЗ та холоднокровно відправив м'яч у сітку воріт.

Натомість основний час у Базелі закінчився з тим же рахунком, що й перший матч – 2:1 на користь гостей. Цього разу "фіалки" забили двічі зусиллями Гонсалеса. У першій половині він замкнув передачу Бірагі з кутового, а в другому таймі аргентинець виявився найспритнішим у карній зоні "Базеля".

Між дублем Гонсалеса встиг відзначитися Амдуні. Центрфорвард господарів розібрався з кіпером "Фіорентини" в ближньому бою на 55-й хвилині. Зрештою, справа дійшла до овертайму. Здавалося, що буде навіть серія пенальті. Та вже після 120-ї хвилини "фіалки" вирвали перемогу в затяжній атаці – Барак опинився наодинці на лінії воротарського та пробив у дальній кут!

Фінал Ліги конференцій відбудеться 7 червня. Вирішальний матч третього за рангом єврокубка прийме Прага. Зіграють "Вест Хем" і "Фіорентина" на "Фортуна Арені" – домашньому стадіоні тамтешньої "Славії".

До слова, напередодні "Манчестер Сіті" розтрощив "Реал" на Альбіоні та вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

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