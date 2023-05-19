Лига конференций: "Вест Хэм" и "Фиорентина" составили пару финалистов

Лига конференций, 1/2 финала, ответные матчи

АЗ – "Вест Хэм" – 0:1 (первый матч – 1:2)

Гол: Форнальс, 90+4

"Базель" – "Фиорентина" – 1:3 (2:1)

Голы: Амдуни, 55 – Гонсалес, 35, 72, Барак, 120+9

На нидерландской земле лондонские "молотки" выдержали напор алкмаарцев. Время от времени "Вест Хэм" остро огрызался и мог похоронить надежды АЗ на финал еще до перерыва. Впрочем, мяч после перспективного удара Пакета попал в штангу.

Сценарий встречи не изменился и после перерыва. Но в этот раз лондонцы реализовали свою возможность. Правда, в добавленное арбитром время. Это Форнальс обыграл соперников в штрафной АЗ и хладнокровно отправил мяч в сетку ворот.

В свою очередь основное время в Базеле закончился с тем же счетом, что и первый матч – 2:1 в пользу гостей. В этот раз "фиалки" забили дважды усилиями Гонсалеса. В первой половине он замкнул передачу Бираги с углового, а во втором тайме аргентинец оказался самым ловким в штрафной "Базеля".

Между дублем Гонсалеса успел отличиться Амдуни. Центрфорвард хозяев разобрался с кипером "Фиорентины" в ближнем бою на 55-й минуте. В конце концов дело дошло до овертайма. Казалось, будет даже серия пенальти. Но уже после 120-й минуты "фиалки" вырвали победу в затяжной атаке – Барак оказался один на линии вратарской и пробил в дальний угол!

Финал Лиги конференций состоится 7 июня. Решающий матч третьего по рангу еврокубка примет Прага. Сыграют "Вест Хэм" и "Фиорентина" на "Фортуна Арене" – домашнем стадионе местной "Славии".