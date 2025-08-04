Ліга конференцій: "Полісся" зустрінеться з грандом європейського футболу, якщо пройде угорців

Кого витягли "вовкам"

У потенційні суперники житомирцям жереб призначив гранда європейського футболу – італійську "Фіорентину". Але, щоб потрапити до плей-офф раунду, команді Руслана Ротаня ще потрібно здолати в третьому колі кваліфікації угорський "Пакш". Матчі даного етапу відбудуться 7 та 14 серпня.

І лише за умови позитивного результату, "Полісся" вийде до фінального кола відбору, де 21 і 28 серпня поміряється силами з іменитими італійцями.

У разі перемоги, "поліські вовки" вийдуть до основного раунду ЛК. Якщо програють – розпрощаються з єврокубками.

Запасний варіант для "Шахтаря"

"Гірники" вже отримали потенційного суперника на той випадок, якщо пройдуть грецький "Панатінаїкос" у третьому колі відбору ЛЄ.

А якщо програють, будуть разом з "Поліссям" битися за потрапляння до основного раунду Ліги конференцій. Потенційним суперником донецького клубу тут визначили невдаху пари "Серветт (Швейцарія) – "Утрехт" (Нідерланди).

З кимось з них "Шахтар" може зіграти 21 та 28 серпня. Невдача буде означати виліт з континентальних змагань.