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Ліга конференцій: "Полісся" зустрінеться з грандом європейського футболу, якщо пройде угорців

Фото: Житомирці отримали шанс зіграти з топ-суперником (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів та Ліги Європи, в штаб-квартирі УЄФА сформували пари найменш рейтингового континентального турніру – Ліги конференцій. Україну в ньому представляє житомирське "Полісся".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Кого витягли "вовкам"

У потенційні суперники житомирцям жереб призначив гранда європейського футболу – італійську "Фіорентину". Але, щоб потрапити до плей-офф раунду, команді Руслана Ротаня ще потрібно здолати в третьому колі кваліфікації угорський "Пакш". Матчі даного етапу відбудуться 7 та 14 серпня.

І лише за умови позитивного результату, "Полісся" вийде до фінального кола відбору, де 21 і 28 серпня поміряється силами з іменитими італійцями.

У разі перемоги, "поліські вовки" вийдуть до основного раунду ЛК. Якщо програють – розпрощаються з єврокубками.

Запасний варіант для "Шахтаря"

"Гірники" вже отримали потенційного суперника на той випадок, якщо пройдуть грецький "Панатінаїкос" у третьому колі відбору ЛЄ.

А якщо програють, будуть разом з "Поліссям" битися за потрапляння до основного раунду Ліги конференцій. Потенційним суперником донецького клубу тут визначили невдаху пари "Серветт (Швейцарія) – "Утрехт" (Нідерланди).

З кимось з них "Шахтар" може зіграти 21 та 28 серпня. Невдача буде означати виліт з континентальних змагань.

Раніше розповіли проте, як "Пафос" перед грою з "Динамо" підписав легендарного капітана збірної Бразилії.

Також читайте, з ким та коли зіграють "Динамо", "Шахтар" і "Полісся" в найближчих матчах єврокубків.

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