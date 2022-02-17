Лига Европы: "Барселона" расписала мир с "Наполи", "Шериф" Вернидуба и "Рейнджерс" оформили сенсации

Лига Европы, 1/16 финала, первые матчи

"Барселона" – "Наполи" – 1:1

Голы: Торрес, 59 (пенальти) – Зелиньски, 29

"Боруссия" Д – "Рейнджерс" – 2:4

Голы: Беллингем, 51, Геррейро, 82 – Тавернье, 38 (пенальти), Морелос, 41, Ландстрем, 49, Загаду, 54 (автогол)

"Зенит" – "Бетис" – 2:3

Голы: Дзюба, 25, Малком, 28 – Родригес, 8, Виллиан Хосе, 18, Гуардадо, 41

"Шериф" – "Брага" – 2:0

Голы: С. Тилль, 43 (пенальти), Траоре, 83

Центральный матч игрового дня принимал "Камп Ноу". Хозяева пропустили первыми – Зелиньски со второй попытки пробил тер Штегена в быстрой атаке "Наполи". Тем не менее, "Барса" спаслась после перерыва, когда Торрес реализовал одиннадцатиметровый.

Тем временем "Рейнджерс" шокировал Дортмунд голами Тавернье с пенальти и Морелоса с нескольких метров до перерыва. Совсем плохи дела "Боруссии" стали на старте второй половины – Ландстрем сделал счет разгромным. Дортмундцы усилиями Беллингема попытались вернуться в игру. Но автогол Загаду быстро развеял мечты "шмелей". Гол Геррейро в девятку был красивым, но большего достичь "Боруссия" Д не смогла.

А вот молдавскому "Шерифу" под руководством Юрия Вернидуба для победы хватило по забитому мячу в каждом из таймов. В первом Себастьен Тилль забил с пенальти, а под занавес матча Траоре отметился точным выстрелом с линии штрафной.