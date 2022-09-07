Лига чемпионов: "Реал" и "Манчестер Сити" оформили разгромы, ПСЖ обыграл "Ювентус"

Лига чемпионов, групповой этап, 1-й тур

Группа E

"Зальцбург" – "Милан" – 1:1

Голы: Окафор, 28 – Салемакерс, 40

Группа F

"Селтик" – "Реал" – 0:3

Голы: Винисиус, 56, Модрич, 60, Азар, 77

Группа G

"Севилья" – "Манчестер Сити" – 0:4

Голы: Холанд, 20, 67, Фоден, 58, Диаш, 90+2

Группа H

ПСЖ – "Ювентус" – 2:1

Голы: Мбаппе, 5, 22 – Маккенни, 53

"Бенфика" – "Маккаби" Хайфа – 2:0

Голы: Р. Силва, 50, Гримальдо, 54

С разгромов соперников начали турнирный путь главные фавориты – "Реал" и "Манчестер Сити". Мадридцы сумели дожать "Селтик" после перерыва. Сначала пятиударную минутку оформили Винисиус и Модрич. А на десерт напомнил о себе и Азар.

В Севилье же английский гранд триумфовал благодаря бомбардирскому таланту Холанда. Норвежец оформил дубль, а его запев поддержал еще один представитель звездной молодежи – Фоден. Добил нервионцев перед финальным свистком Диаш.

В центральном же поединке вечера ПСЖ обыграл "Ювентус". Заявку на итоговый успех парижане оформили в стартовые 22 минуты. Дублем отличился форвард Мбаппе. Туринцы отыграли один мяч на старте второй половины усилиями Маккенни, но на большее замахнуться не смогли.

Кроме того, "Бенфика" одержала домашнюю победу над "Маккаби" из Хайфы. "Орлы" дожали соперника после перерыва – голы в активе Рафы Силвы и Гримальдо. Единственная ничья вечера зафиксирована в Австрии, где "Зальцбург" и "Милан" не выявили сильнейшего.