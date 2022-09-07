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Ліга чемпіонів: "Реал" і "Манчестер Сіті" оформили розгроми, ПСЖ переграв "Ювентус"

Фото: Кіліан Мбаппе двічі засмутив "Ювентус" (twitter.com/PSG_inside)
Автор: Антон Федорців

Завершилися всі матчі першого ігрового дня стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 1-й тур

Група E

"Зальцбург" – "Мілан" – 1:1

Голи: Окафор, 28 – Салемакерс, 40

Група F

"Селтік" – "Реал" – 0:3

Голи: Вінісіус, 56, Модріч, 60, Азар, 77

Група G

"Севілья" – "Манчестер Сіті" – 0:4

Голи: Холанд, 20, 67, Фоден, 58, Діаш, 90+2

Група H

ПСЖ – "Ювентус" – 2:1

Голи: Мбаппе, 5, 22 – Маккенні, 53

"Бенфіка" – "Маккабі" Хайфа – 2:0

Голи: Р. Сілва, 50, Грімальдо, 54

Із розгромів суперників розпочали турнірний шлях головні фаворити – "Реал" і "Манчестер Сіті". Мадридці зуміли дотиснути "Селтік" після перерви. Спершу п'ятиударну хвилинку оформили Вінісіус і Модріч. А на десерт нагадав про себе і Азар.

У Севільї ж англійський гранд тріумфував завдяки бомбардирському хисту Холанда. Норвежець оформив дубль, а його заспів підтримав ще один представник зіркової молоді – Фоден. Добив нервіонців перед фінальним свистком Діаш.

У центральному ж двобої вечора ПСЖ переграв "Ювентус". Заявку на підсумковий успіх парижани оформили в стартові 22 хвилини. Дублем відзначився форвард Мбаппе. Туринці відіграли один м'яч на старті другої половини зусиллями Маккенні, та не більше не спромоглися.

Окрім того, "Бенфіка" здобула домашню перемогу над "Маккабі" з Хайфи. "Орли" дотиснули суперника після перерви – голи в активі Рафи Сілви та Грімальдо. Єдина нічия вечора зафіксована в Австрії, де "Зальцбург" і "Мілан" не виявили сильнішого.

До слова, донецький "Шахтар" шокував РБ "Лейпциг" чотирма голами на виїзді.

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