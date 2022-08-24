Лига чемпионов: первые три корзины для жеребьевки с "Шахтером" сформированы

После ответных матчей в плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23 во вторник окончательно сформировались три корзины для жеребьевки группового этапа. Свою судьбу узнал и донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

Жеребьевка основной сетки главного еврокубка состоится 25 августа в Стамбуле. Победители вторника пополнили состав третьей ("Бенфика") и четвертой корзины ("Виктория" и "Маккаби" из Хайфы).

Окончательно сформировались составы трех корзин. Единственный представитель Украины – "Шахтер" – попал в 3-ю корзину. "Горняки" точно не сыграют с дортмундской "Боруссией", "Зальцбургом", итальянскими "Интером" и "Наполи", португальскими "Бенфикой" и "Спортингом", а также леверкузенским "Байером".

За место в последней корзине в среду сразятся пары ПСВ – "Рейнджерс" (первый матч – 2:2), "Трабзонспор" – "Копенгаген" (1:2) и "Динамо" Загреб – "Буде-Глимт" (0:1).

Состав корзин для жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2022/23:

Первая корзина: "Реал", "Айнтрахт", "Манчестер Сити", "Милан", "Бавария", "Пари Сен-Жермен", "Порту", "Аякс"

Вторая корзина: "Ливерпуль", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Атлетико", "Севилья", РБ "Лейпциг" и "Тоттенхэм"

Третья корзина: "Боруссия" Д, "Ред Булл Зальцбург", "Шахтер", "Интер", "Наполи", "Бенфика", "Спортинг", "Байер"

Четвертая корзина: "Марсель", "Брюгге", "Селтик", "Виктория" Пльзень, "Маккаби" Хайфа

Накануне киевское "Динамо" потерпело разгром от "Бенфики" в Лиссабоне. Отечественный гранд пропустил три мяча в течение 15 минут в конце первого тайма и вылетел в Лигу Европы.