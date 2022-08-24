Ліга чемпіонів: перші три кошики для жеребкування з "Шахтарем" сформовані

Після вівторкових матчів-відповідей у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23 остаточно сформувалися три кошики для жеребкування групового етапу. Свою долю дізнався і донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

Жеребкування основної сітки головного єврокубка відбудеться 25 серпня у Стамбулі. Переможці вівторка поповнили склад третього ("Бенфіка") та четвертого кошиків ("Вікторія" і "Маккабі" з Хайфи).

Наразі остаточно сформувалися склади трьох корзин. Єдиний представник України – "Шахтар" – потрапив у 3-й кошик. "Гірники" точно не зіграють із дортмундською "Боруссією", "Зальцбургом", італійськими "Інтером" і "Наполі", португальськими "Бенфікою" і "Спортінгом", а також леверкузенським "Байєром".

Натомість за місце в останньому кошику в середу поборються пари ПСВ – "Рейнджерс" (перший матч – 2:2), "Трабзонспор" – "Копенгаген" (1:2) та "Динамо" Загреб – "Буде-Глімт" (0:1).

Склад кошиків для жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23:

Перший кошик: "Реал", "Айнтрахт", "Манчестер Сіті", "Мілан", "Баварія", "Парі Сен-Жермен", "Порту", "Аякс"

Другий кошик: "Ліверпуль", "Челсі", "Барселона", "Ювентус", "Атлетіко", "Севілья", РБ "Лейпциг" і "Тоттенхем"

Третій кошик: "Боруссія" Д, "Ред Булл Зальцбург", "Шахтар", "Інтер", "Наполі", "Бенфіка", "Спортінг", "Байєр"

Четвертий кошик: "Марсель", "Брюгге", "Селтік", "Вікторія" Пльзень, "Маккабі" Хайфа

Напередодні київське "Динамо" зазнало розгрому від "Бенфіки" в Лісабоні. Вітчизняний гранд пропустив три м'ячі впродовж 15 хвилин наприкінці першого тайму та вилетів до Ліги Європи.