Лига чемпионов: "Манчестер Сити" и ПСЖ одержали волевые победы, "Ювентус" проиграл "Бенфике"

Лига чемпионов, групповой этап, 2-й тур

Группа A

"Рейнджерс" – "Наполи" – 0:3

Голы: Политано, 68 (пенальти), Распадори, 85, Ндомбеле, 90+1

Удаление: Сэндс, 56 (Р, вторая желтая карточка)

Нереализованный пенальти: Зелиньски, 60 (Н)

Группа E

"Милан" – "Динамо" Загреб – 3:1

Голы: Жиру, 45 (пенальти), Салемакерс, 47, Побега, 77 – Оршич, 56

"Челси" – "Зальцбург" – 1:1

Голы: Стерлинг, 48 – Окафор, 75

Группа F

"Реал" – РБ "Лейпциг" – 2:0

Голы: Вальверде, 80, Ассенсио, 90+1

Группа G

"Манчестер Сити" – "Боруссия" Дортмунд – 2:1

Голы: Стоунз, 80, Холланд, 84 – Беллингем, 56

"Копенгаген" – "Севилья" – 0:0

Группа H

"Ювентус" – "Бенфика" – 1:2

Голы: Милик, 4 – Мариу, 43 (пенальти), Нерес, 55

"Маккаби" Хайфа – ПСЖ – 1:3

Голы: Чери, 24 – Месси, 37, Мбаппе, 69, Неймар, 88

"Ман Сити" пропустил первым на старте второй 45-минутки, когда Беллингем опередил Эдерсона при выходе вратаря из рамки и головой подрезал мяч в сетку. "Горожане" отыгрались в эндшпиле матча. Сначала Стоунз разрядил пушку выстрелом под перекладину. Далее же Холанд акробатическим приемом замкнул фланговый прострел Канселу и вырвал победу для английского гранда.

Самым интересным вечер выдался в квартете H. В Хайфе местный "Маккаби" в середине первого тайма наказал ПСЖ за откровенную недооценку. Азиза классно навесил в район 11-метровой отметки, откуда Чери фактически расстрелял головой Доннарумму. После этого парижане наконец-то взялись за голову. Перед перерывом Месси завершил усилия Мбаппе, продравшегося через оборону и прострелившего на ближнюю стойку.

Они же организовали и второй гол – аргентинец выдал классный пас на француза, а тот роскошно пробил в дальний угол в одно касание. Добил "Маккаби" Неймар. Бразилец убежал на свидание с голкипером после передачи Верратти и реализовал выход один на один с Коэном.

В свою очередь "Юве" забил первым уже в дебюте. Это Милик головой точно замкнул навес Паредеса со стандарта. Однако "Бенфика" забила в раздевалку, когда Мариу реализовал пенальти за фол против Рамуша. А после перерыва экс-"горняк" Нерес вовремя оказался на добивании после сэйва Перина – 1:2 в итоге.