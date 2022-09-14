Ліга чемпіонів: "Манчестер Сіті" та ПСЖ здобули вольові перемоги, "Ювентус" програв "Бенфіці"

Ліга чемпіонів, груповий етап, 2-й тур

Група A

"Рейнджерс" – "Наполі" – 0:3

Голи: Політано, 68 (пенальті), Распадорі, 85, Ндомбеле, 90+1

Вилучення: Сендс, 56 (Р, друга жовта картка)

Нереалізований пенальті: Зєліньскі, 60 (Н)

Група E

"Мілан" – "Динамо" Загреб – 3:1

Голи: Жиру, 45 (пенальті), Салемакерс, 47, Побега, 77 – Оршіч, 56

"Челсі" – "Зальцбург" – 1:1

Голи: Стерлінг, 48 – Окафор, 75

Група F

"Реал" – РБ "Лейпциг" – 2:0

Голи: Вальверде, 80, Асенсіо, 90+1

Група G

"Манчестер Сіті" – "Боруссія" Дортмунд – 2:1

Голи: Стоунз, 80, Холанд, 84 – Беллінгем, 56

"Копенгаген" – "Севілья" – 0:0

Група H

"Ювентус" – "Бенфіка" – 1:2

Голи: Мілік, 4 – Маріу, 43 (пенальті), Нерес, 55

"Маккабі" Хайфа – ПСЖ – 1:3

Голи: Чері, 24 – Мессі, 37, Мбаппе, 69, Неймар, 88

"Ман Сіті" пропустив першим на старті другої 45-хвилинки, коли Беллінгем випередив Едерсона при виході воротаря з рамки та головою підрізав м'яч у сітку. "Містяни" відігралися в ендшпілі матчу. Спершу Стоунз розрядив гармату пострілом під перекладину. Далі ж Холанд акробатичним прийомом замкнув фланговий простріл Канселу та вирвав перемогу для англійського гранда.

Найцікавішим вечір видався у квартеті H. У Хайфі місцевий "Маккабі" в середині першого тайму покарав ПСЖ за відверту недооцінку. Азіза класно навісив у район 11-метрової позначки, звідки Чері фактично розстріляв Доннарумму головою. За цим парижани нарешті взялися за голову. До перерви Мессі завершив зусилля Мбаппе, який продерся крізь оборону та прострілив на ближню стійку.

Вони ж організували і другий гол – аргентинець видав класний пас на француза, а той розкішно пробив у дальній кут в один дотик. Добив "Маккабі" Неймар. Бразилець утік на побачення з голкіпером після передачі Верратті та реалізував вихід віч-на-віч із Коеном.

Натомість "Юве" забив першим уже в дебюті. Це Мілік головою влучно замкнув навіс Паредеса зі стандарту. Проте, "Бенфіка" забила в роздягальню, коли Маріу реалізував пенальті за фол проти Рамуша. А по перерві екс-"гірник" Нерес вчасно опинився на добиванні після сейву Періна – 1:2 у підсумку.