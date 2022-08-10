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Лига чемпионов: "Динамо" – "Бенфика" и другие противостояния за места в групповом этапе

Фото: "Динамо" по пути в плей-офф прошло "Фенербахче" и "Штурм" (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций определился с датами проведения матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23. Среди них – двухматчевой поединок киевского "Динамо" и лиссабонской "Бенфики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Первые матчи раунда плей-офф квалификации пройдут 16-17 августа. Ответные матчи запланированы на 23-24 августа.

"Динамо" примет португальский гранд 17 августа в Лодзи. Поединок на стадионе ЛКС начнется в 22:00 по киевскому времени. Второй матч состоится 23 августа в Лиссабоне. Стартовый свисток должен прозвучать тоже в 22 часа.

Другие пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23:

  • "Буде-Глимт" – "Динамо" Загреб
  • "Копенгаген" – "Трабзонспор"
  • "Рейнджерс" – ПСВ
  • "Карабах" – "Виктория" Пльзень
  • "Маккаби" Хайфа – "Црвена Звезда"


Шесть победителей раунда получат места в групповом этапе турнира. Тем временем шесть неудачников попадут в группы Лиги Европы.

К слову, накануне "Динамо" обыграло "Штурм" в овертайме ответного матча квалификации Лиги чемпионов.

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