Лига чемпионов: "Динамо" – "Бенфика" и другие противостояния за места в групповом этапе

Первые матчи раунда плей-офф квалификации пройдут 16-17 августа. Ответные матчи запланированы на 23-24 августа.

"Динамо" примет португальский гранд 17 августа в Лодзи. Поединок на стадионе ЛКС начнется в 22:00 по киевскому времени. Второй матч состоится 23 августа в Лиссабоне. Стартовый свисток должен прозвучать тоже в 22 часа.

Другие пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23:

"Буде-Глимт" – "Динамо" Загреб

"Копенгаген" – "Трабзонспор"

"Рейнджерс" – ПСВ

"Карабах" – "Виктория" Пльзень

"Маккаби" Хайфа – "Црвена Звезда"



Шесть победителей раунда получат места в групповом этапе турнира. Тем временем шесть неудачников попадут в группы Лиги Европы.