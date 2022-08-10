Лига чемпионов: "Динамо" – "Бенфика" и другие противостояния за места в групповом этапе

Союз европейских футбольных ассоциаций определился с датами проведения матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23. Среди них – двухматчевой поединок киевского "Динамо" и лиссабонской "Бенфики".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Первые матчи раунда плей-офф квалификации пройдут 16-17 августа. Ответные матчи запланированы на 23-24 августа.
"Динамо" примет португальский гранд 17 августа в Лодзи. Поединок на стадионе ЛКС начнется в 22:00 по киевскому времени. Второй матч состоится 23 августа в Лиссабоне. Стартовый свисток должен прозвучать тоже в 22 часа.
Другие пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23:
Шесть победителей раунда получат места в групповом этапе турнира. Тем временем шесть неудачников попадут в группы Лиги Европы.
К слову, накануне "Динамо" обыграло "Штурм" в овертайме ответного матча квалификации Лиги чемпионов.
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