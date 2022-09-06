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Лига чемпионов: "Челси" сенсационно проиграл в Загребе, "Боруссия" Д разгромила "Копенгаген"

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Вторник 06 сентября 2022 21:47
Лига чемпионов: "Челси" сенсационно проиграл в Загребе, "Боруссия" Д разгромила "Копенгаген" Фото: Загребцы только что шокировали "Челси" (twitter.com/gnkdinamo)
Автор: Антон Федорцив

Двумя победами хозяев стартовал групповой этап Лиги чемпионов 2022/23. Успех отмечают дортмундская "Боруссия" и загребское "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига чемпионов, групповой этап, 1-й тур

Группа E

"Динамо" Загреб – "Челси" – 1:0

Гол: Оршич, 13

Группа G

"Боруссия" Дортмунд – "Копенгаген" – 3:0

Голы: Ройс, 35, Геррейро, 42, Беллингем, 83

В столице Хорватии судьбу противостояния решил единственный забитый мяч. Его на 13-й минуте оформили хозяева. Это Мислав Оршич убежал из центрального круга на свидание с Кепой и переиграл его в ближнем бою, покотив мяч мимо голкипера.

Во втором тайме забивать могли обе команды. Выстрел "динамовца" Ристовски вратарь лондонцев перевел в перекладину. Зато защитник "Челси" Джеймс отправил мяч в штангу из пределов штрафной. В эндшпиле лондонцы не использовали моменты Маунта и Зиеша.

Зато в Дортмунде зрители увидели целых три забитых мяча. "Дмели" шокировали гостей из Дании двумя голами перед перерывом. Сначала Ройс со средней дистанции пробил точно под штангу. Далее Геррейро сыграл в стенку с Рейной и завершил атаку выстрелом в пустые ворота.

После перерыва дортмундцы продолжили контролировать ход матча. Не дав забить "Копенгагену", немецкий гранд организовал свой гол под занавес поединка. Это Беллингем ударом в касание замкнул еще один ассист Рейны.

К слову, ранее подготовили анонс поединка РБ "Лейпциг" и "Шахтера" на старте Лиги чемпионов 2022/23.

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