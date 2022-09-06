Ліга чемпіонів: "Челсі" сенсаційно програв у Загребі, "Боруссія" Д розгромила "Копенгаген"
Двома перемогами господарів стартував груповий етап Ліги чемпіонів 2022/23. Успіх святкують дортмундська "Боруссія" і загребське "Динамо".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Ліга чемпіонів, груповий етап, 1-й тур
Група E
"Динамо" Загреб – "Челсі" – 1:0
Гол: Оршіч, 13
Група G
"Боруссія" Дортмунд – "Копенгаген" – 3:0
Голи: Ройс, 35, Геррейро, 42, Беллінгем, 83
У столиці Хорватії долю протистояння вирішив єдиний забитий м'яч. Його на 13-й хвилині оформили господарі. Це Міслав Оршіч утік із центрального кола на побачення з Кепою і переграв його в ближньому бою, покотивши м'яч повз голкіпера.
У другому таймі забивати могли обидві команди. Постріл "динамівця" Рістовскі воротар лондонців перевів у поперечину. Натомість оборонець "Челсі" Джеймс вгатив м'яч у стійку з меж штрафного. В ендшпілі ж лондонці не використали моменти Маунта й Зієша.
Зате в Дортмунді глядачі побачили аж три забиті м'ячі. "Джмелі" шокували гостей із Данії двома голами перед перервою. Спершу Ройс із середньої дистанції пробив точно під стійку. Далі ж Геррейро зіграв у стінку з Рейною і завершив атаку пострілом у порожні ворота.
Після перерви дортмундці продовжили контролювати хід матчу. Не давши забити "Копенгагену", німецький гранд організував свій гол під завісу двобою. Це Беллінгем ударом у дотик замкнув ще один асист Рейни.
До слова, раніше підготували анонс поєдинку РБ "Лейпциг" і "Шахтаря" на старті Ліги чемпіонів 2022/23.
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